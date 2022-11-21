Эльвира Эберг впервые опубликовала фото со своим бойфрендом

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, 23-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг впервые опубликовала в социальных сетях фото со своим бойфрендом. Им оказался некий Аксель Фрост.
Фото: из личного архива Эльвиры Эберг
Младшая из сестёр Эберг рассказала об изменениях в личной жизни в августе. «Это случилось совсем недавно. Я счастлива, и у меня всё очень хорошо», — заявила шведка.
Напомним, сезон-2021/2022 стал для Эльвиры прорывным. По его итогам она заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 823 балла (в её активе четыре личные победы в гонках). Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков). Помимо золота в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), младшая Эберг завоевала два серебра – в спринте и гонке преследования.
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