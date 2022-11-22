«Матч ТВ» не будет показывать Кубок мира по биатлону

Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать этапы Кубка мира по биатлону в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеоракул». Также сообщается, что «Матч ТВ» не будет показывать этапы Кубка мира по санному спорту.

Напомним, в настоящий момент российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, основными соревнованиями для российских биатлонистов станут Кубок Содружества, где также выступают представители Беларуси, и Кубок России.

Сезон Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия). Состязания пройдут с 29 ноября по 4 декабря.

Ранее сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону.