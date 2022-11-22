Сборная Беларуси объявила состав на первый этап Кубка России по биатлону
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Сборная Беларуси по биатлону назвала состав на первый этап Кубка России, сообщает журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале. Турнир пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 27 ноября.
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Елетнов, Максим Воробей, Иван Тулатин, Степан Данилов, Александр Кошин, Павел Белько.
Женщины: Динара Алимбекова, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова, Елена и Ирина Кручинкины.
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов станут Кубок России и Кубок Содружества.
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