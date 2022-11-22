«Надеюсь, хоть одну гонку пробежим». Алимбекова пожаловалась на погоду в Ханты-Мансийске

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях селфи из Ханты-Мансийска с супругом – серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским.
«Два дня до начала сезона. Надеюсь, хоть одну гонку пробежим», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
К снимку Алимбекова прикрепила скриншот с прогнозом погоды в Ханты-Мансийске.
Напомним, сборная Беларуси примет участие в первом этапе Кубка России по биатлону. Он пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 27 ноября.
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов станут Кубок России и Кубок Содружества.
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