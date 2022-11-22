Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Действующая чемпионка Марте Рёйселанд пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону

Действующая чемпионка Марте Рёйселанд пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд не примет участия в первом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт с 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия). Отметим, что Рёйселанд является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Это испытание для моего терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент моё тело не готово к интенсивным соревнованиям, поэтому мне придётся остаться дома», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.

Ранее Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.

«Наша команда никогда не была лучше». Норвежские биатлонисты считают себя непобедимыми «Наша команда никогда не была лучше». Норвежские биатлонисты считают себя непобедимыми
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022