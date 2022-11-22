Действующая чемпионка Марте Рёйселанд пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд не примет участия в первом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт с 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия). Отметим, что Рёйселанд является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Это испытание для моего терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент моё тело не готово к интенсивным соревнованиям, поэтому мне придётся остаться дома», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.

Ранее Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.