Действующая чемпионка Марте Рёйселанд пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд не примет участия в первом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт с 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия). Отметим, что Рёйселанд является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса».
«Это испытание для моего терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент моё тело не готово к интенсивным соревнованиям, поэтому мне придётся остаться дома», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.
Ранее Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.
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