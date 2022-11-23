Опубликованы фотографии медалей для призёров этапов Кубка России по биатлону
Поделиться
Появились фотографии медалей, которые будут вручать призёрам этапов Кубка России по биатлону. Соответствующие снимки выложил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
Посмотреть фотографии медалей можно в телеграм-канале Сергея Аверьянова.
Первый этап сезона-2022/2023 Кубка России по биатлону пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 27 ноября. В соревнованиях также примут участие белорусские биатлонисты. Напомним, в настоящий момент российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов, которое было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
13:15
- 22 ноября 2022
-
23:50
-
18:57
-
17:54
-
14:46
-
14:13
-
14:07
-
11:00
- 21 ноября 2022
-
23:21
-
23:10
-
21:54
-
18:30
-
15:01
-
08:31
- 19 ноября 2022
-
16:37
- 18 ноября 2022
-
14:42
-
10:01
- 17 ноября 2022
-
11:02
- 16 ноября 2022
-
20:02
-
16:41
-
13:24
-
09:29
- 15 ноября 2022
-
17:32
-
17:24
-
11:23
-
10:08
-
09:32
- 14 ноября 2022
-
23:15
-
22:20
-
21:49
-
20:11
-
15:06
Партнерский контент