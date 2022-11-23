Опубликованы фотографии медалей для призёров этапов Кубка России по биатлону

Появились фотографии медалей, которые будут вручать призёрам этапов Кубка России по биатлону. Соответствующие снимки выложил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

Посмотреть фотографии медалей можно в телеграм-канале Сергея Аверьянова.

Первый этап сезона-2022/2023 Кубка России по биатлону пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 27 ноября. В соревнованиях также примут участие белорусские биатлонисты. Напомним, в настоящий момент российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов, которое было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).