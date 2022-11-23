«Двойные стандарты». Юрлова-Перхт — о допинг-скандале в Швеции и словах Самуэльссона

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о допинг-скандале в Швеции.

Известный борец за чистоту российского спорта Себастиан Самуэльссон назвал случившееся печальной историей, но заявил, что всё равно у них всё лучше, чем в России.

«Эти двойные стандарты действительно присутствуют. Мне было очень интересно, как пойдёт развитие этого допингового вопроса в Швеции, но всё очень быстро кончилось. Оно всегда так быстро заканчивается, если на допинге ловят не российского спортсмена. У нас почему-то начинают устраивать грандиозные суды, даже если ты не принимал допинг, а, допустим, накосячил в системе АДАМС. А здесь реакция такая: «Жалко, что спортсменка приняла допинг, но ладно». Мне всё это совершенно непонятно. Но очень обидно и досадно, что нас всегда всех под одну гребёнку: один попался – все виноваты. А там – ну попался один и попался, ничего страшного. Непонятная мне ситуация», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с биатлонисткой Екатериной Юрловой-Перхт можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 8:00.