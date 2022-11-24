«В словах Баха нет никакой логики». Юрлова-Перхт — об отстранении российских спортсменов

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о заявлениях президента МОК Томаса Баха, который, обращаясь к лидерам G20, заявил, что в Олимпийских играх должны выступать все страны и в особенности конфликтующие. Но при этом рекомендации МОК о недопуске российских спортсменов на международные соревнования по-прежнему не отменены.

«Заявления Томаса Баха? Тут нет просто никакой логики, это какая-то нелогичная логика. Он приводит различные примеры, а потом говорит: «Но россиянам и белорусам выступать нельзя!» Они сами, мне кажется, не понимают, что происходит. Надеюсь, что они определятся и всё наладится», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт: