Карим Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России — 2022/2023, Логинов — второй

Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на 10 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.

Халили прошёл дистанцию за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни единого промаха. Вторым стал Александр Логинов, который пришёл к финишу через 18,6 секунды. Третье место занял 31-летний Пётр Пащенко.



Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 10 км. Мужчины. 24 ноября

1. Карим Халили — 25.18,8 (0 промахов).

2. Александр Логинов +18,6 (0).

3. Пётр Пащенко +30,8 (0).

4. Эдуард Латыпов +32,6 (2).

5. Александр Поварницын +37,2 (1).

6. Роман Сурнев +37,9 (1) .

7. Матвей Елисеев +42,1 (0).

8. Даниил Серохвостов +54,0 (2).

9. Кирилл Бажин +1.05,4 (1).

10. Дмитрий Иванов +1.08,1 (0).

24 ноября состоится спринт на 7,5 км у женщин.