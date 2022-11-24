Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Карим Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России — 2022/2023, Логинов — второй

Карим Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России — 2022/2023, Логинов — второй
Комментарии

Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на 10 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.

Халили прошёл дистанцию за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни единого промаха. Вторым стал Александр Логинов, который пришёл к финишу через 18,6 секунды. Третье место занял 31-летний Пётр Пащенко.

Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 10 км. Мужчины. 24 ноября

1. Карим Халили — 25.18,8 (0 промахов).
2. Александр Логинов +18,6 (0).
3. Пётр Пащенко +30,8 (0).
4. Эдуард Латыпов +32,6 (2).
5. Александр Поварницын +37,2 (1).
6. Роман Сурнев +37,9 (1) .
7. Матвей Елисеев +42,1 (0).
8. Даниил Серохвостов +54,0 (2).
9. Кирилл Бажин +1.05,4 (1).
10. Дмитрий Иванов +1.08,1 (0).

24 ноября состоится спринт на 7,5 км у женщин.

«Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира «Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022