Халили высказался по поводу своей победы в спринте на Кубке России

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

«Первые старты всегда даются нелегко, и в эмоциональном плане, и в физическом, поэтому я рад, что всё так удачно сложилось. Поздравляю всех со стартом международного сезона.



Последний круг сегодня был очень тяжёлым. В такой мороз ты не особо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому первые два круга прошёл побыстрее, а на третьем было уже тяжело.



Смена тренера? Я делаю так, как считаю нужным, поэтому такие моменты на меня не давят. Эмоциональное давление есть только от начала сезона, потому что ты не знаешь, как готовы твои соперники, насколько ты сам хорошо готов к старту.



Я бы не вышел на старт, только если бы отменили гонку для всех из-за мороза. А так я настроен бегать всё.



Главный соперник и раздражитель для меня — это Даниил Серохвостов, мой спарринг-партнёр. Я для него раздражитель, а он — для меня», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.