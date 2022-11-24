Сурнев: не рассчитывал на такой высокий результат и удивлён, что смог достойно пробежать

Российский биатлонист Роман Сурнев высказался по поводу спринта на 10 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.

Напомним, победу в гонке одержал Саид Халили. Сурнев занял шестое место.

«Перед стартом было очень плохое состояние, и я, честно говоря, не рассчитывал на такой высокий результат и удивлён, что смог так достойно пробежать. Организация соревнований, конечно, на высшем уровне, всё здесь хорошо — убрали длинный спуск, тем самым не дали нам проморозиться.

Кто из соперников для меня главный раздражитель? Здесь главный раздражитель — это моё отражение, я сам свой главный соперник. Нужно было победить себя, ментально подойти к этой гонке, настроиться. Вроде всё получилось», — сказал Сурнев после гонки.