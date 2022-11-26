Максимов: бежать слишком холодно. Нет позитива в том, что ты весь будешь обмороженный

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов рассказал, как спортсмены отнеслись к отмене гонок преследования на Кубке России, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Сейчас с группой мы находимся в тире, занимаемся стрелковой подготовкой.

Расстроились ли спортсмены, что гонки не будет? Думаю, им, наоборот, радостно, потому что бежать слишком холодно, и никакого позитива в том, что ты весь будешь обмороженный в конце гонки, нет. С учётом того, что прогноз погоды здесь относительно достоверный, мы предполагали, что сегодня будет отмена соревнований, и поэтому мы вчера провели хороший тренировочный день, а сегодня у нас выходной и стрелковая подготовка», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.