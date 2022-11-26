«Батареи заряжены». Кентен Фийон Майе опубликовал милое фото с возлюбленной

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал в социальных сетях милое фото со своей возлюбленной Лидией.
«Последний вечер дома перед периодом выступлений на Кубке мира. Батареи заряжены», — подписал фото Фийон Майе.
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
Напомним, в сентябре 2017 года у Лидии обнаружили рак. Из-за переживаний биатлонист не смог сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), где выступил в трёх гонках и остался без медалей.
После Игр стало известно, что Лидия успешно прошла курс химиотерапии и её состояние постепенно улучшилось.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте. А также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах.
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