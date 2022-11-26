Казакевич — о соперницах: мы эмоциональные во время гонок, но после них извиняемся

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о своих соперницах.
«Мне всегда было интересно, почему когда контактные гонки бегут мужчины, то они идут ровно. У них в масс-стартах и эстафетах есть чётко две линии. Но у девчонок постоянно каждая пытается куда-то залезть, кого-то опередить. В итоге кто-то идёт посередине, ломаются палки.
В контактной борьбе девчонки более эмоциональные. Мы можем друг другу наступать на палки, ломать их. Но после соревнований мы подходим и извиняемся. Мы все эмоциональные во время гонок, но после соревнований всегда пожмём друг другу руку, улыбнёмся, потому что спорт есть спорт, это борьба, а за пределами трассы мы все хорошие друзья», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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