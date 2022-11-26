Бабиков — о Цветкове: он оказался в миллиметре от того, чтобы стать олимпийским чемпионом

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков описал характер Максима Цветкова.

«Сложно сказать про Максима два слова, у него много потрясающих качеств. Но главное — он никогда не сдаётся. Это знают все, кто слышал его историю. Последние годы он пребывал не в самых лучших своих кондициях, но вместо того, чтобы опустить руки и сказать, что Олимпиада недосягаема, он не сдался. Он начал сезон с Кубка России. В его случае многие бы сказали, что Олимпиада, которая через пару месяцев, не моё. А он не просто поехал на Олимпиаду, но и оказался в миллиметре от того, чтобы стать олимпийским чемпионом. Иногда всё идёт не по плану, не так как вы хотите, но умение найти выход из любой ситуации, но тут важно понять, что пока какое-то событие не случилось, у тебя есть возможность добиться успеха. В Максиме это есть. Кто бы что о нём ни думал, тренеры или соперники, он верит в себя и реализует то, что хочет», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.