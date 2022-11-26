Максим Цветков — об Антоне Бабикове: он довольно жёсткий человек в некоторых моментах
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Чемпион мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпиады-2022 россиянин Максим Цветков описал характер Антона Бабикова.
«Я знаю, насколько сильно важны для Антона его внутреннее состояние, отношения с родными, близкими, семьёй. Он невероятно семейный человек, который трепетно относится к своим близким. У Антона большая семья, он никогда не забывает про своих родителей и братьев. Их отношения в семье — нечто прекрасное. Что могу сказать об Антоне как о спортсмене? Он, безусловно, как и все спортсмены, целеустремлённый. Он несгибаемый. Если у него есть какая-то цель, он всё равно к ней идёт, несмотря ни на что. Он даже довольно жёсткий человек в некоторых моментах», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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