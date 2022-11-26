Антон Смольский рассказал, чем его вдохновляет Динара Алимбекова

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, чем его восхищает супруга, олимпийская чемпионка в эстафете Динара Алимбекова.

«Всё, что говорит Динара, правда. Я могу не воспринимать информацию во время гонок. Слушаю только определённого человека. Скажу пару слов про саму Динару. Она очень ответственно относится к тренировкам. Она более ответственная, чем я. Расскажу про один случай с лета. Мы приболели ковидом, до Кубка Содружества в Сочи оставалось две недели. Я уже был настроен на то, что в Сочи мы не поедем и будем готовиться к следующим соревнованиям. А Динара, которая лежит на кровати с температурой, говорит: «Я поеду и буду соревноваться». Это стремление Динары к победе даже меня самого мотивирует на тренировки и дальнейшие успехи. Я восхищаюсь Динарой. Сколько бы наград у неё ни было, она стремится побеждать», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.