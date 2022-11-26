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«Это нам может только сниться». Халили назвал сильнейшее качество Латыпова

«Это нам может только сниться». Халили назвал сильнейшее качество Латыпова
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете Карим Халили рассказал, как бы описал обладателя бронзовой награды чемпионата мира Эдуарда Латыпова.

«Мне, наверное, сложно описать Эдика. У него множество титулов. Эдик сильный, быстрый, мощный. То, что Эдик вытворяет на последнем круге, нам может всем только сниться. Остаётся им только восхищаться», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ранее стало известно, что на проходящем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за сильного мороза отменены сегодняшние гонки преследования, сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале. До этого в спринтерской гонке победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко.

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