Йоханнес Бё: Фуркад – желанная персона на Кубке мира, скучаю по нашему соперничеству

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о соперничестве с завершившем карьеру пятикратным олимпийский чемпионом, семикратным обладателем Кубка мира французом Мартеном Фуркадом.
«В сезоне-2017/2018 у нас была великолепная борьба с Фуркадом, мы выигрывали гонки друг за другом вплоть до Олимпиады. Это тот сезон, когда по-настоящему началось наше противостояние. Это было сумасшествие. У нас были игры разума. Думаю, он превзошёл меня, потому что у него было больше опыта, а мне не хватало крепости духа.
У меня был шанс после Олимпиады, но я чувствовал, что он немного сильнее. В Контиолахти Фуркад заболел. Он тогда должен был стартовать на минуту впереди меня, но внезапно не вышел на гонку. Мне показалось, что это мой шанс, но в итоге Мартен выиграл общий зачёт с запасом. Однако я почувствовал вкус, и это то, что мне нужно было в новом сезоне.
Когда Фуркад ушёл, ситуация резко изменилась. Это была потеря для биатлона. Я меньше нервничал, потому что уже не было такого раздражителя, которого непременно хочется опередить. Не было той ведущей звезды, которую ты пытаешься поймать. Эта роль в глазах остальных биатлонистов досталась мне.
Помню, как мне не хватало этого великого противостояния. Было много хороших спортсменов, но могу сказать, что больше никогда у меня не было такого соперничества, как с Мартеном. Было так круто, когда я его опережал, и так горько, когда он был впереди. Я скучаю по тем временам.
Возможное возвращение Фуркада? Думаю, если бы он действительно вернулся, то смог бы отлично выступать. Он здесь желанная персона», — сказал Бё в подкасте Extrarunde.
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