Йоханнес Бё назвал свою главную цель в новом сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своих целях на новый сезон, а также поделился, кто мог бы стать его конкурентом.



«Моя цель в новом сезоне – быть номером один, то есть выиграть общий зачёт. Это моя цель на любой из сезонов, в том числе и на прошлый. И эта же цель будет у меня в следующие три года. Мне нравится проводить много гонок. Надеюсь, что буду в хорошей форме, буду самим собой, и тогда всё будет в порядке. Рассчитываю, что не возникнет проблем ни со стрельбой, ни с преодолением дистанции.



Сложно сказать, кто будет моим основным конкурентом. Претендентов много. Мне кажется, в этом сезоне нет очевидного фаворита. Только после первых гонок в Эстерсунде я смогу назвать двух-трёх биатлонистов, которые будут вести борьбу за Большой хрустальный глобус», — приводит слова Бё подкаст Extrarunde.



29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.

