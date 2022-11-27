Халили — об отстранении россиян от стартов: стараюсь не думать о печальных новостях

Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете Карим Халили рассказал, как относится к отстранению российских биатлонистов от международных стартов.

«Я стараюсь не думать о печальных новостях. Мне есть что показывать, что доказывать. В том числе самому себе. Стараюсь просто улучшать свою работу. Конечно, все надеются, что мы выступим на следующих Олимпийских играх в Милане. Все думают только о лучшем. От нас тут ничего не зависит, я просто буду смотреть, как будут складываться обстоятельства», — приводит слова Халили «РИА Новости Спорт».

Ранее Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке у мужчин на Кубке России. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.