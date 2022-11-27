Карим Халили назвал фаворитов Кубка мира по биатлону

Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете и двукратный серебряный призёр чемпионата Европы Карим Халили выделил фаворитов Кубка мира по биатлону.

«Кого вижу фаворитом Кубка мира? Наверное, выделю Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе. У девушек сложнее. Как один из вариантов назову Эльвиру Эберг. Рёйселанд пропустит начало сезона, Экхофф обычно тоже не сразу разгоняется. Наверное, сёстры Эберг могут зажечь на старте», — приводит слова Халили «РИА Новости Спорт».

Ранее Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке у мужчин на Кубке России. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.