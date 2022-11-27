Бё: если в биатлоне я сейчас Фуркад, то скоро обязательно придёт более молодой Йоханнес

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о тенденциях в биатлоне.

«Если в биатлоне я сейчас как Фуркад, то в какой-то момент обязательно придёт более молодой Йоханнес, будет прогрессировать и в конце концов одолеет меня. Такое в спорте происходит всегда. Я лишь надеюсь на то, что до момента, когда появится этот 19-20-летний парень, который сметёт всех вокруг, ещё много времени», — приводит слова младшего Бё TV2.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь).