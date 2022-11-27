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«У него и в горных лыжах получилось бы». Шашилов оценил трудолюбие и таланты Большунова

«У него и в горных лыжах получилось бы». Шашилов оценил трудолюбие и таланты Большунова
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о качествах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.

«Талант человека многогранен. Думаю, у Сашки бы всё получилось в биатлоне, и он это сам прекрасно понимает. Нормальный парень, мы его с детства знаем. У Большунова и в прыжках с трамплина получилось бы, и в горных лыжах (улыбается). Трудолюбивый человек. Он бы добился всего своим трудом», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, и лыжники, и биатлонисты сейчас отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Полностью интервью с Шашиловым читайте на «Чемпионате» 28 ноября в 8:00.

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