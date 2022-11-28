Тренер сборной по биатлону назвал главное отличие российских спортсменов от иностранцев

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о различии между российскими спортсменами и иностранцами.



«В чём отличие иностранцев от нас – их профессионализм. Много книжек было написано, много интервью было взято, когда великому спортсмену задают вопросы о дискотеках, выходных и так далее, а он говорит, что у него гонка через два дня, он почитал книжку, пришёл с массажа на кровать, лежит и аккумулирует энергию. Конечно, в своё время у них и дискотеки есть, но всё, что они делают, подчинено результату. В этом мы намного отстаём от «импортных» профессионалов. Там всё подчинено биатлону. И то, что нам показывают, на самом деле не совсем соответствует действительности. Если Доротея Вирер куда-то летает – это всё по контрактам. У неё всё равно всё заточено под спорт, всё поставлено на спорт. Даже если она делает какую-то рекламу, показывая нам определённую картинку, – это всё для спорта. Потому что благодаря этому у них будет оплачен следующий сбор, инвентарь или ещё что-то», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Шашиловым читайте на «Чемпионате» 28 ноября с 8:00.