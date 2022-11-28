Тренер сборной России Шашилов: биатлонистам надо с лыжниками тренироваться, не стесняться

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах по проведению совместных тренировок с лыжниками.

«Я планирую на следующий год сделать совместный сбор с лыжниками, но надо, конечно, исключить возможность появления провалов в стрельбе. То есть надо будет что-то изобретать. Если это будет в той же Малиновке, мне нужно будет туда съездить весной и попробовать организовать какое-то стрельбище, договориться с охраной. Нам надо с лыжниками тренироваться. Наши лыжники очень сильны, сейчас они хорошо выглядят, и надо не стесняться, пока есть возможность, всё это использовать», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, вчера на проходящем этапе Кубка России из-за сильного мороза были отменены две гонки преследования.