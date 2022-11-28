«Нельзя только в своей каше вариться». Тренер сборной России назвал цели для биатлонистов

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о целях российских спортсменов.

«Конечно, цель – только Олимпиада. Остальное уже не сильно интересно. К этому надо идти, стремиться, искать народ, спарринг-партнёров – всё это должно быть. Нельзя только в своей каше вариться. У нас есть три года – будем стараться», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

До этого на Кубке России прошли спринтерские гонки. Победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время – у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.

Ранее Шашилов высказывался о взаимоотношениях российской команды с зарубежными соперниками.