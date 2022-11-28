«Где-то я недоглядел». Тренер Шашилов — о тяжёлом восстановлении Светланы Мироновой

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мыслями о серебряном призёре Олимпийских игр в Пекине Светлане Мироновой.

«Видимо, это что-то внутреннее. Где-то, наверное, подорвала себя. Разберёмся. Но, как я говорю, здесь за всё в ответе я, значит, в её сегодняшнем состоянии виноват я. По крайней мере, так все считают (улыбается). Ну, будем так и считать. Значит, наверное, где-то я недоглядел», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

До этого на Кубке России прошли спринтерские гонки. Победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время – у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.