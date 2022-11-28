Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Контиолахти

С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание соревнований

29 ноября

15:05 — индивидуальная гонка на 20 км, мужчины.

30 ноября

15:15 — индивидуальная гонка на 15 км, женщины.

1 декабря

13:00 — эстафета 4x7,5 км, мужчины.

15:35 — эстафета 4x6 км, женщины.

3 декабря

12:45 — спринт на 10 км, мужчины.

15:45 — спринт на 7,5 км, женщины.

4 декабря

14:15 — гонка преследования на 12,5 км, мужчины.

16:15 — гонка преследования на 10 км, женщины.

Расписание других этапов Кубка мира доступно на «Чемпионате».

Второй этап Кубка мира пройдёт в австрийском Хохфильцене с 8 по 11 декабря.