Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Контиолахти
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С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание соревнований
29 ноября
15:05 — индивидуальная гонка на 20 км, мужчины.
30 ноября
15:15 — индивидуальная гонка на 15 км, женщины.
1 декабря
13:00 — эстафета 4x7,5 км, мужчины.
15:35 — эстафета 4x6 км, женщины.
3 декабря
12:45 — спринт на 10 км, мужчины.
15:45 — спринт на 7,5 км, женщины.
4 декабря
14:15 — гонка преследования на 12,5 км, мужчины.
16:15 — гонка преследования на 10 км, женщины.
Расписание других этапов Кубка мира доступно на «Чемпионате».
Второй этап Кубка мира пройдёт в австрийском Хохфильцене с 8 по 11 декабря.
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