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Опубликованы стартовые номера братьев Бё, Самуэльссона и других на первую гонку Кубка мира

Опубликованы стартовые номера братьев Бё, Самуэльссона и других на первую гонку Кубка мира
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на первую гонку в сезоне-2022/2023 в рамках Кубка мира. Ей станет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Контиолахти. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины. Стартовый лист

2. Фабьен Клод (Франция)…
11. Себастиан Самуэльссон (Швеция)…
14. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)…
19. Бенедикт Долль (Германия)…
22. Эмильен Жаклен (Франция)…
26. Тарьей Бё (Норвегия)…
28. Мартин Понсилуома (Швеция)…
30. Кентен Фийон-Майе (Франция, действующий обладатель Кубка мира)…
37. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)…
56. Йоханнес Бё (Норвегия)…
59. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия)…
87. Йоханнес Дале (Норвегия).

Гонка начнётся завтра, 29 ноября, в 15:15 мск.

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