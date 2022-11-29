Будете ли вы смотреть Кубок мира по биатлону?

С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. Напомним, российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований.

Сезон-2022/2023 в Кубке мира по биатлону состоит из 10 этапов и закончится в марте 2023 года. Седьмым этапом станет чемпионат мира в Оберхофе (Германия).

Победителем сезона-2021/2022 в общем зачёте у мужчин стал француз Кентен Фийон Майе. У женщин первенствовала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. В зачёте Кубка наций как у мужчин, так и у женщин сильнейшей стала сборная Норвегии. Россияне минувший сезон также пропустили.

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