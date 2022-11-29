Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Понсилуома одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Понсилуома одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти
Комментарии

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома одержал победу в мужской 20-километровой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

На 37 секунд Понсилуома, допустивший всего один промах на втором огневом рубеже, опередил швейцарца Никласа Хартвега. Третье место досталось представителю Германии Давиду Цобелю.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё показал лишь 12-й результат. Также неудачной гонка получилась для победителя общего зачёта прошлого Кубка мира Кентена Фийона Майе, который занял 15-е место.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
29 ноября 2022, вторник. 15:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
49:36.5
2
Никлас Хартвег
Швейцария
+37.2
3
Давид Цобель
Германия
+59.3
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022