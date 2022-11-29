Понсилуома одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома одержал победу в мужской 20-километровой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

На 37 секунд Понсилуома, допустивший всего один промах на втором огневом рубеже, опередил швейцарца Никласа Хартвега. Третье место досталось представителю Германии Давиду Цобелю.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё показал лишь 12-й результат. Также неудачной гонка получилась для победителя общего зачёта прошлого Кубка мира Кентена Фийона Майе, который занял 15-е место.