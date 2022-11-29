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В стартовой гонке Кубка мира сразу двое биатлонистов впервые в карьере взошли на подиум

В стартовой гонке Кубка мира сразу двое биатлонистов впервые в карьере взошли на подиум
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В Контиолахти (Финляндия) прошла первая гонка в сезоне-2022/2023 в рамках Кубка мира. Мужчины пробежали индивидуальную гонку на 20 км.

Примечательно, что по результатам гонки сразу двое биатлонистов дебютировали на подиуме Кубка мира. Это швейцарец Никлас Хартвег (серебро) и немец Давид Цобель (бронза). Победителем стал чемпион мира 2021 года в спринте швед Мартин Понсилуома, для которого это вторая победа в рамках Кубка мира и седьмой подиум в целом.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49.36,5 (1 промах)
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – отставание 37,2 секунды (0)
3. Давид Цобель (Германия) + 59,3 (0)
4. Роман Рес (Германия) + 1.00,9 (1)
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.02,8 (1)
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 1.23,4 (2).

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