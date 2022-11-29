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Й. Бё стал быстрейшим в первой гонке КМ, его преимущество над остальными — от 50 секунд

Й. Бё стал быстрейшим в первой гонке КМ, его преимущество над остальными — от 50 секунд
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход на лыжне в первой гонке сезона-2022/2023 в рамках Кубка мира. Ею стала индивидуальная гонка на 20 км.

Младший Бё был значительно быстрее своих конкурентов, однако не сумел отстреляться чисто (четыре промаха) и стал лишь 12-м.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км. Скорость преодоления дистанции

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 43.48,6
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 49,8 секунды
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 1.01,5
4. Тарьей Бё (Норвегия) + 1.20,1
5. Йоханнес Дале (Норвегия) + 1.21,3
6. Йоханнес Кюн (Германия) + 1.22,1
7. Эмильен Жаклен (Франция) + 1.25,0
8. Фабьен Клод (Франция) + 1.33,4
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.34,2
10. Роман Рес (Германия) + 1.37,7…
18. Кентен Фийон Майе (Франция) + 2.19,3.

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