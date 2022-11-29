Опубликован старт-лист на женскую индивидуальную гонку в рамках 1-го этапа КМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на женскую индивидуальную гонку в рамках первого этапа Кубка мира в сезоне-2022/2023. Соревнования проходят в Контиолахти (Финляндия). Гонка стартует завтра, 30 ноября, в 15:15 мск.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Контиолахти. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины. Стартовый лист

1. Доротея Вирер (Италия)

3. Линн Перссон (Швеция)

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

8. Наталья Ушкина (Румыния)

11. Денизе Херрман (Германия)

14. Франциска Пройс (Германия)

16. Эльвира Эберг (Швеция)

18. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

20. Ингрил Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

28. Маркета Давидова (Чехия)

31. Ханна Эберг (Швеция)

32. Лиза Витоцци (Италия)

35. Жулия Симон (Франция)

39. Юлия Джима (Украина).

Напомним, российские биатлонистки отстранены от соревнований решением IBU.