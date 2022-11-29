Кристиансен: мы ехали на КМ 5 часов на автобусе, шведы — чартером. У нас нет такой роскоши

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу шведа Мартина Понсилуомы в первой гонке Кубка мира – 2022/2023. Сам норвежец занял в ней седьмое место.

«Я невероятно впечатлён. Слышал, что Мартин сделал девять промахов на открытии сезона в Швеции, но сегодня он стрелял просто как пулемёт, да ещё был быстр на трассе. Это невероятно впечатляет. После гонки я сказал ему, что почти разозлился из-за того, как быстро он ехал.

Но я не удивлён. Ещё свежо в памяти то, что и Мартин, и Себастиан (Самуэльссон) обычно всегда сильны, когда сезон стартует в Контиолахти. Они будто на взводе, а мы (норвежцы) подустали уже на первом кругу. У них был совершенно другой темп», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Также Кристиансен пошутил, что у шведов было одно важное преимущество перед норвежцами.

«Мы ехали сюда пять часов в автобусе, параллельно с этим шведы летели чартером из Эстерсунда в Йоэнсуу. У нас нет такой роскоши. Просто взгляните на их автобус Valla, думаю, в нём есть отдельная комната отдыха», — заявил норвежец.