Кристиансен: мы ехали на КМ 5 часов на автобусе, шведы — чартером. У нас нет такой роскоши

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу шведа Мартина Понсилуомы в первой гонке Кубка мира – 2022/2023. Сам норвежец занял в ней седьмое место.
«Я невероятно впечатлён. Слышал, что Мартин сделал девять промахов на открытии сезона в Швеции, но сегодня он стрелял просто как пулемёт, да ещё был быстр на трассе. Это невероятно впечатляет. После гонки я сказал ему, что почти разозлился из-за того, как быстро он ехал.
Но я не удивлён. Ещё свежо в памяти то, что и Мартин, и Себастиан (Самуэльссон) обычно всегда сильны, когда сезон стартует в Контиолахти. Они будто на взводе, а мы (норвежцы) подустали уже на первом кругу. У них был совершенно другой темп», — приводит слова Кристиансена Expressen.
Также Кристиансен пошутил, что у шведов было одно важное преимущество перед норвежцами.
«Мы ехали сюда пять часов в автобусе, параллельно с этим шведы летели чартером из Эстерсунда в Йоэнсуу. У нас нет такой роскоши. Просто взгляните на их автобус Valla, думаю, в нём есть отдельная комната отдыха», — заявил норвежец.
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