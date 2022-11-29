Понсилуома надеется, что его девушка Ханна Эберг тоже выиграет первую гонку в сезоне

Чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2022/2023 в Контиолахти (Финляндия).

«Я был сконцентрирован на стрельбе по ходу всей гонки и рад, что всё получилось. Ветер был таким же, как и в предыдущие дни, и я бы не сказал, что он был сильным. Всю неделю перед этапом я чувствовал себя отлично, как в плане хода, так и в плане стрельбы.

Сегодня немного нервничал, но сейчас абсолютно счастлив. На последнем рубеже почувствовал некоторое волнение, потому что знал, что если попаду, то гонка сложится, так что собрался и попробовал отработать так же, как и на тренировках, не особо задумываясь, более агрессивно.

Сейчас я очень уверен в своей готовности с точки зрения хода, мы отлично отработали предсезонный период и получили заметный рост формы. Над стрельбой тоже работали, так что с уверенностью всё в порядке.

Сможет ли Ханна (Эберг) завтра повторить мой результат? Посмотрим, как всё сложится. Но я надеюсь, что у Швеции будет жёлтая майка лидера как у мужчин, так и у женщин», — сказал Понсилуома на пресс-конференции.

О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.