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Видеообзор первой гонки на Кубке мира по биатлону в сезоне-2022/2023

Видеообзор первой гонки на Кубке мира по биатлону в сезоне-2022/2023
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В Контиолахти (Финляндия) прошла первая гонка в сезоне-2022/2023 в рамках Кубка мира. Мужчины пробежали индивидуальную гонку на 20 км.

Победителем соревнований стал чемпион мира, швед Мартин Понсилуома. Примечательно, что по результатам гонки сразу двое биатлонистов дебютировали на подиуме Кубка мира. Это швейцарец Никлас Хартвег (серебро) и немец Давид Цобель (бронза).

Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на видео принадлежат IBU.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49.36,5 (1 промах)
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – отставание 37,2 секунды (0)
3. Давид Цобель (Германия) + 59,3 (0)
4. Роман Рес (Германия) + 1.00,9 (1)
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.02,8 (1)
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 1.23,4 (2).

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