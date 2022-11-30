«Мне нравится то, что я вижу от шведов». Линдстрём — о старте Кубка мира
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Фредрик Линдстрём опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился радостью от открытия биатлонного сезона и отдал должное результатам соотечественников на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Сезон биатлона открыт! Мне нравится то, что я вижу от шведов. Впечатляюще!» — написал Линдстрём.
Напомним, на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти швед Мартин Понсилуома одержал победу в мужской 20-километровой индивидуальной гонке.
Фредрик Линдстрём объявил о завершении карьеры в марте 2019 года. За соревновательную карьеру Линдстрём завоевал две бронзовые медали на чемпионатах мира. Также на его счету одна победа на этапах Кубка мира.
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