«Я к этому пока не готов». Тренер Максимов — о желании возглавить группу в сборной России

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов признался, что пока не готов возглавить группу сборной России по биатлону.

«Не могу сказать, что я об этом не думал, я просто к этому пока не готов, потому что я смотрю, как работает Каминский, и понимаю, что у меня ещё не хватает знаний, чтобы быть хорошим старшим тренером. Также, чтобы возглавить группу, нужно обладать не только знаниями, но и опытом работы в определённых ситуациях. Конечно, как говорится: «Опыт – это маленький фонарик, который висит за спиной и освещает пройденный путь», но в любом случае, если ты можешь опереться на опыт – это хорошее подспорье. Не всегда повторяется одно и то же, но в схожих ситуациях ты уже можешь приблизительно знать выход, безусловно, опираясь на новые знания и новую действительность», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Максимом Максимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.