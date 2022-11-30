«За год внутри страны мы ничего не потеряем». Максим Максимов — о последствиях отстранения

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов высказался о последствиях отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Сделает ли российский биатлон в этом году шаг назад? Я не вижу такого риска. Вернёмся к тому, что у нас в российской мужской команде восемь биатлонистов мирового уровня. Логинов – чемпион мира, который показывает хороший ход и на международных соревнованиях, Латыпов – призёр Кубка мира и Олимпиады в личных гонках. Также есть череда спортсменов, которые, может быть, не так ярко выступали, но были на высоком уровне на этапах Кубка мира. Поэтому здесь, внутри страны, по крайней мере конкуренцию мы не потеряем.

Конечно, хотелось бы сравнивать себя с другими, но раз нет такой возможности, мы можем только предполагать.

Если мы знаем, что тот же Латыпов бежит в одни ноги с лидерами мирового биатлона и у нас появляется человек, который бежит по скорости рядышком с ним, мы понимаем, что этот спортсмен и на международных соревнованиях будет высоко. Думаю, за год внутри российского чемпионата мы не потеряем ничего. Наоборот, те спортсмены, которые подтягивались и сидели без лидеров, так как мы всё время были в Европе, увидят тот уровень, на который они должны выходить. Это большое подспорье для тех, кто ниже. Но, к сожалению, здесь большая опасность, что лидеры, не в этом году, но уже через сезон, начнут стагнировать», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



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