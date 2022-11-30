«Как минимум грозит обморожение». Тренер сборной объяснил, почему нельзя выступать в мороз

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов объяснил, почему спортсменам нельзя выступать в мороз.
«У спортсмена как минимум будет переохлаждение организма, обморожение конечностей, лица. Когда мы бежим соревнования, дыхание достаточно интенсивное, поэтому самое плохое, что мы можем получить – это воспаление лёгких. Ещё одна опасность – получить переохлаждение организма, когда ты прибегаешь после гонки, и так как у тебя сердце билось в другой интенсивности, есть ощущение, что тебе жарко. И в этом случае надо скорее заходить в тёплое место. В Ханты-Мансийске организаторы предоставили тёплые боксы, куда спортсмены могут зайти для переодевания.
У нас есть правила, в которых указано, при какой температуре могут проводиться соревнования, и это сделано не просто так. Как говорится, правила техники безопасности написаны кровью, — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Максимом Максимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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