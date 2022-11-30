Расписание второго этапа Кубка России по биатлону сезона-2022/2023 в Увате

Завтра, 1 декабря, в Увате (Тюменская область) стартует второй этап Кубка России по биатлону в сезоне-2022/2023. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

1 декабря (9:00 мск) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины.

1 декабря (12:00 мск) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.

3 декабря (9:00 мск) – спринт, 7,5 км, женщины.

3 декабря (11:30 мск) – спринт, 10 км, мужчины.

4 декабря (9:00 мск) – сингл-микст.

4 декабря (12:30 мск) – смешанная эстафета.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.