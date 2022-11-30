«Нужно своё «я» задвинуть». Максимов — о главном отличии в работе спортсмена и тренера

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов рассказал об отличиях работы тренера и спортсмена.
«Спортсмен отвечает только сам за себя и за свой результат. И в этом плане вроде ничего не поменялось, тренер тоже настроен на результат, но здесь ты уже отвечаешь не за самого себя. В тренерской деятельности много различных переменных, которые ты должен свести – в плане психологии спортсмена, его отношения к этому спорту, к определённому старту.
Банальный пример: кому-то хочется поорать перед стартом, высказаться, и ты должен реально предоставить ему эту возможность. Кому-то, наоборот, нужно спокойствие. Тренер в большей степени должен подстраиваться в период, когда идут соревнования. Для спортсменов это маленькая жизнь, это их карьера. Здесь, конечно, своё «я» ты должен задвинуть, как раз для того, чтобы показать результат как тренер. А у спортсменов всё наоборот. Здесь такой контраст.
Конечно, я закончил карьеру спортсмена не вчера, я тренирую уже с 2014 года, поэтому маленький опыт есть, и, думаю, что у меня всё получится в плане необходимых изменений. Но когда я только перешёл, такая сложность была», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Максимом Максимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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