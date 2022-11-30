Эльвира Эберг показала лучшую скорость на лыжне в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, 23-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучшую скорость на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира – 2022/2023. При этом Эльвира допустила три промаха и заняла лишь девятое место в гонке.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Индивидуальная гонка, женщины. 15 км. Скорость преодоления дистанции

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 38.23,2.

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 12,4 секунды.

3. Денизе Херрман (Германия) + 19,0.

4. Клоэ Шевалье (Франция) + 38,4.

5. Мари Эдер (Финляндия) + 41,3.

6. Лиза Виттоцци (Италия) + 51,9.

7. Маркета Давидова (Чехия) + 58,4.

8. София Шнайдер (Германия) + 1.06,5.

9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 1.07,1.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 1.08,3.

11. Жулия Симон (Франция) + 1.22,5.

12. Линн Перссон (Швеция) + 1.25,8…

14. Ванесса Фойгт (Германия) + 1.31,9…

17. Доротея Вирер (Италия) + 1.35,6.