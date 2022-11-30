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Эльвира Эберг показала лучшую скорость на лыжне в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ

Эльвира Эберг показала лучшую скорость на лыжне в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, 23-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучшую скорость на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира – 2022/2023. При этом Эльвира допустила три промаха и заняла лишь девятое место в гонке.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. Индивидуальная гонка, женщины. 15 км. Скорость преодоления дистанции

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 38.23,2.
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 12,4 секунды.
3. Денизе Херрман (Германия) + 19,0.
4. Клоэ Шевалье (Франция) + 38,4.
5. Мари Эдер (Финляндия) + 41,3.
6. Лиза Виттоцци (Италия) + 51,9.
7. Маркета Давидова (Чехия) + 58,4.
8. София Шнайдер (Германия) + 1.06,5.
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 1.07,1.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 1.08,3.
11. Жулия Симон (Франция) + 1.22,5.
12. Линн Перссон (Швеция) + 1.25,8…
14. Ванесса Фойгт (Германия) + 1.31,9…
17. Доротея Вирер (Италия) + 1.35,6.

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