Объявлены составы команд на мужскую эстафету в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в сезоне-2022/2023. Соревнования проходят в Контиолахти (Финляндия). Гонка стартует завтра, 1 декабря, в 13:00 мск.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Контиолахти. Эстафета, мужчины (4x7,5 км). Стартовый лист

1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё).

2. Франция (Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе).

3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Рес).

4. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

5. Италия (Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Даниэле Каппеллари, Давид Цингерле).