Алимбекова: даже сейчас, когда международный биатлон без нас, я выбираю тренировки в мороз
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что мотивирует её соревноваться на фоне отстранения от международных соревнований.
«И даже сейчас, когда международный биатлон без нас, я выбираю тренировки и в мороз, и в жару, потому что люблю свою работу и ценю каждую эмоцию, которую она мне дарит», — написала Алимбекова в своих социальных сетях.
Из-за невозможности выступления на Кубке мира Алимбекова и другие члены сборной Беларуси выступают на Кубке России – 2022/2023. 26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за санкций.
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