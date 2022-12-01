«Не хотела быть хуже». Эберг — о том, что выиграла гонку вслед за бойфрендом Понсилуомой

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023.
«Чувствую себя отлично, я довольна своей гонкой. Я хорошо чувствовала себя на лыжне, поэтому главной задачей было собрать стрельбу и ход воедино. После того как сделала первый ноль на лёжке, поняла, что могу расслабиться. Вообще, чувствую себя хорошо подготовленной к сезону, последние несколько дней прошли на славу. Понятно, что я вдохновилась победой Мартина и не хотела быть хуже», — приводит слова Ханны Expressen.
Ранее возлюбленный Эберг, чемпион мира Мартин Понсилуома выиграл аналогичную гонку у мужчин.
О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.
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