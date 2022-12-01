«Так нервничала сегодня». Тандреволд прокомментировала серебро в индивидуальной гонке

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала завоевание серебра в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира – 2022/2023. Победительницей гонки стала шведка Ханна Эберг, тройку призёров замкнула итальянка Лиза Виттоцци.

Тандреволд – единственная биатлонистка из тройки призёров, которой удалось без промахов преодолеть огневые рубежи.

«Я так нервничала сегодня. 20 попаданий было большим сюрпризом для меня. Я чувствовала, что сегодня моя форма была не самой лучшей. Мне нужно выступить в нескольких гонках, чтобы набрать её, поэтому я знала, что должна на 100% сосредоточиться на стрельбе. Это был хороший день», — приводит слова Тандреволд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).