Василий Томшин выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Василий Томшин выиграл индивидуальную гонку на 15 км на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате.

Василий Томшин прошёл дистанцию за 42 минуты 9,6 секунд, допустив один промах. Вторым стал Никита Поршнев, который не допустил ни единого промаха. Третье место занял Иван Колотов.



Биатлон. Уват. Кубок России. Второй этап. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины. 1 декабря

Василий Томшин – 42.09,6 (1 промах) Никита Поршнев +0,4 (0) Иван Колотов +8,5 (2) Карим Халили +15,1 (2) Максим Воробей +39,0 (2) Михаил Бурундуков +50,0 (2) Роман Сурнев +1.16,6 (2) Кирилл Стрельцов +1.32,4 (2) Евгений Гараничев +1.53,0 (3) Даниил Серохвостов +1.56,2 (5)

Эдуард Латыпов занял 16-е место, допустив три промаха. Антон Смольский с пятью промахами стал 21-м.